Пашинян подал в отставку
16 октября, 2018, 19:31
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке
Об этом Пашинян заявил в прямом телевизионном эфире вечером 16 октября, информируют Новости-Армения.
Сделал он это после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с фракцией "Процветающая Армения" даже подписал соответствующий меморандум.
Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды на протяжении двух недель, то Национальное Собрание будет распущено, а страну ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.
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- Ранее Пашинян заявил, что выборы должны состояться в первой половине декабря, ведь сейчас состав парламента не отражает политической реальности в стране.
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