Пашинян подал в отставку

16 октября, 2018, 19:31

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке

Об этом Пашинян заявил в прямом телевизионном эфире вечером 16 октября, информируют Новости-Армения.

Сделал он это после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с фракцией "Процветающая Армения" даже подписал соответствующий меморандум.

Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды на протяжении двух недель, то Национальное Собрание будет распущено, а страну ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.

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