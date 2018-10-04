Виталий Портников: Украина оказалась демократическим исключением

4 октября, 2018, 14:56

Портников Виталий

Мы обречены жить в демократической стране. А демократическая стана не может не выздороветь

Армянский парламент вновь осаждают сторонники лидера недавней революции, главы правительства Никола Пашиняна. Премьер требует от своих оппонентов в парламенте проведения досрочных парламентских выборов.

Его политическую логику не очень сложно понять. В парламенте у Пашиняна не то что большинства - очевидных сторонников практически нет. А на недавних выборах в городское собрание Еревана сторонники Пашиняна получили 90 процентов голосов. Нет сомнений, что и на парламентских выборах партия премьера будет праздновать победу.

Его оппоненты все еще сопротивляются, но им некуда деться. И уже через несколько месяцев в Армении будет оформлен режим единоличной власти, для которого парламент станет лишь декорацией.

Дальнейшие события тоже нетрудно предсказать. Пашинян может либо возглавить коррупционно-олигархическую вертикаль армянской элиты и править в тесном союзе с главным покровителем этой вертикали - путинской Россией, либо бросить вызов и этой элите, и ее хозяевам из Кремля.

И в том, и другом случае он будет свергнут голодным недовольным народом. Только в случае конфликта с Россией народ организуют с помощью российских денег и спецслужб, а во втором - народ организуется сам вокруг нового кумира. И так - без конца. В своём запоздалом политическом развитии Армения просто повторяет парадигму развития других бывших советских республик.

В составе съезда народных депутатов РСФСР, расстрелянного Борисом Ельциным 25 лет назад, большинство составляли коммунисты. Кремль пытался экспериментировать с двухпартийной системой, но ему понадобилось менее 10 лет для осознания ненужности этого эксперимента и создания партии-монстра "Единой России", которая просто обеспечивает голосования за решения президента в декоративном парламенте.

Александр Лукашенко - этот белорусский Пашинян образца 1994 года - недолго терпел непослушный Верховный Совет, а потом разогнал его и вместо парламента создал декоративную конструкцию.

Михаил Саакашвили - этот грузинский Пашинян образца 2003 года - добился объединения всех оппозиционных сил в одну супер-партию образца "Единой России", которая и стала контролировать грузинский парламент - вплоть до бунта олигарха Бидзины Иванишвили. Бывший спонсор режима не просто отправил Саакашвили в изгнание, а его соратников - в тюрьмы, он еще и установил контроль над парламентом и маргинализовал оппонентов.

Ещё в 90-е годы именно парламент и договоренности в нем играли ведущую роль в определении политических процессов в Азербайджане, но Гейдару Алиеву, пришедшему к власти на фоне бунтов и мятежей, удалось положить этому конец. И сегодня будущее страны определяется элегантной дискуссией семьи президента Ильхама Алиева и семьи его жены, первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Как красиво!

На этом печальном фоне удивительным исключением на постсоветском пространстве выделяются две страны. Весь период своего существования - Украина и в определенные периоды - Республика Молдова. Знаю, что многим моим соотечественникам это не нравится. Одни хотели бы, чтобы было, как в России, другие - как в Беларуси, третьи - как в Грузии, А будет - как в Украине!

Никому и никогда не удастся установить тотальный контроль над нашим государством и его парламентом!

Можно долго размышлять, в чем причина - в анархизме характера украинцев, разнообразии регионов, тотальном недоверии к власти и друг другу, но факт остаётся фактом. Все эти и прочие факторы стали фундаментом для украинской демократии, нашим шансом выздороветь - шансом, которого практически лишены все наши соседи по бывшему Советскому Союзу. Шансом, которым воспользовались балтийские страны, у которых никогда не было вождя - а парламент был и есть, дискуссии были и есть.

В этом и заключается диалектика нашего развития. Украинцы вечно хотят найти "мессию", а когда находят - начинают с ним дискутировать, не дают править самолично. Когда многотысячный Майдан в 2004 году кричал "Ющенко! Юшенко!", казалось, что украинская демократия уступила место вождю - но как же я ошибался в украинцах! Когда к власти пришёл Янукович, можно было думать, что с парламентаризмом покончено - но даже наглому узурпатору не удалось ни изгнать из парламента оппозицию, ни сохранить кресло. Когда Порошенко победил в первом туре, можно было считать, что парламент у него в кармане, но не тут-то было! И это - замечательно.

Замечательно потому, что мы обречены жить в демократической стране. А демократическая стана не может не выздороветь.