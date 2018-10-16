Дроны с бомбами и диверсионные отряды: ГПУ об основных версиях взрывов в Балаклее, Калиновке и Ичне

16 октября, 2018, 14:00

Основной версией следствия по взрывам на военных складах возле Балаклеи Харьковской области является диверсия с использованием боеприпасов объемного взрыва

Об этом в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобаричные заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения", - сказал Луценко.

Взрыв термобаричного заряда происходит в две стадии: сначала подрывается небольшой заряд обычного взрывчатого вещества, целью чего является создание облака горючего вещества, после чего взрывают второй (искровой) заряд, который зажигает горючее облако. Основные разрушения влечет сверхзвуковая воздушная ударная волна и высокая температура.

Генпрокурор также заявил, что к взрывам боеприпасов на складах возле Калиновки Винницкой области привела деятельность диверсионной группы.

"По взрывам в Калиновке. Основной версией является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить подобные посягательства на подрыв", - сказал Луценко.

Взрывы на складах возле Ични Черниговской области также расследуют как диверсию.

"Такая же ситуация со складами в Черниговской области: основной версией является диверсионный отряд, а также вероятно халатное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей. Во всех этих делах необходимо провести очень тщательные экспертизы, которые тянутся, к сожалению, больше года в каждом из случаев. При этом экспертиз достаточно много - как правило, около 10 в каждом случае и они нуждаются в достаточно крупных экспертных работ. Поэтому на этот момент обвинительные акты не вручены", - подытожил Луценко.