СБУ остановила контрабанду 50 тыс. сигарет из Приднестровья

15 октября, 2018, 15:41

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой и таможней блокировали в Одесской области контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски на территории домохозяйства в одном из населенных пунктов области, где по оперативной информации контрабандисты разместили промежуточный склад. В результате санкционированных следственных действий было изъято более 50 тыс. сигарет без марок акцизного сбора. Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн.

По информации правоохранителей табачные изделия были контрабандно ввезены из так называемой ПМР и предназначались для дальнейшей реализации на территории Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.