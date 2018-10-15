 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ остановила контрабанду 50 тыс. сигарет из Приднестровья

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой и таможней блокировали в Одесской области контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски на территории домохозяйства в одном из населенных пунктов области, где по оперативной информации контрабандисты разместили промежуточный склад. В результате санкционированных следственных действий было изъято более 50 тыс. сигарет без марок акцизного сбора. Стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн.

По информации правоохранителей табачные изделия были контрабандно ввезены из так называемой ПМР и предназначались для дальнейшей реализации на территории Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать