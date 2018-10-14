Почаевскую лавру обвинили в контрабанде вина из Молдовы

14 октября, 2018, 21:19

Подчиненная церкви Московского патриархата Почаевская лавра занимается контрабандой молдавского вина - это "фабрика", которая незаконным путем насыщает украинский рынок винными изделиями

Об этом дипломат, вице-премьер-министр в 2005 году Роман Безсмертный заявил в эфире ZIK.

"Если в очередной раз украинское государство проявит слабость, то мы не только будем иметь конфликты, мы будем иметь вооруженные беспорядки, которые будут делаться от имени церкви ... Сейчас все зависит от того, как себя поведет Украинское государство. Агентов в рясах нужно отправить туда, где они должны быть. Относительно некоторых из них существует по 4-5 уголовных дел ", - отметил Безсмертный.

Политик отметил, что речь идет, к примеру, об одесском митрополите УПЦ Агафангеле, в отношении которого имеются четыре уголовных дела.

"Что делается в Почаевской лавре, все знают - это контрабанда молдавского вина. Это "фабрика", которая насыщает украинский рынок изделиями из вина ... Это своего рода транзитное звено для контрабанды в Украину", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что в отношении имущества украинской и русской православных церквей проблем сейчас не возникнет, поскольку за последние три года представители церквей общались между собой и даже административно договорились, как все будет поделено.

"Их интересовало только одно - способно ли Украинское государство выполнять функции по обеспечению правопорядка и безопасности, или оно будет продолжать терпеть резидентов в рясах", - подчеркнул Безсмертный.