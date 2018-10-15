На кинофестивале в Хорватии Украину представит фильм "Технический перерыв"
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Фильм также примет участие в международном конкурсе. В Хорватии ленту представит исполнительница главной роли Нина Тараруева", - говорится в сообщении.
Как отмечается, One Take Film Festival пройдет 19-21 октября в городе Загреб. Фестиваль был основан в 2003 году, а его программа состоит из фильмов, снятых одним кадром.
Автор сценария и режиссер-постановщик фильма "Технический перерыв" - Филипп Сотниченко. Продюсеры - Валерия Сочивец, Галина Криворчук. Студия-производитель - "ВИАТЕЛ". Дистрибьютор - компания "Современное Украинское Кино". Фильм создан при стопроцентной поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Лента "Технический перерыв" уже получила награды на фестивале Tallinn Black Nights в Эстонии в 2017 году и две награды в этом году на кинофестивале MediaWave в Венгрии. Фильм также получил главные призы в украинском конкурсе на фестивале WIZ-ART 2017 во Львове и на фестивале "Киношот" в Черкассах в 2018 году. Фильм был снят и представлен на международных фестивалях с помощью общественного объединения "СУК".
События фильма разворачиваются во время технического перерыва в супермаркете. Беременная кассирша успевает осуществить очередную кражу, реализовать украденное на рынке, потерять надежду на материнство и снова занять свое рабочее место.
- Как сообщалось, Еспресо снимает фильм о гуцульских старинных храмах.
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