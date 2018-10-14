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"Еспресо" снимает фильм о гуцульских старинных храмах

Уникальные церкви Верховинского района Ивано-Франковской области увидят зрители "Еспресо". Телеканал начал съемки 11-серийного телевизионного проекта

В целом в кадр попадут истории 9 карпатских церквей. Большинство из них построены в XVIII ст.

Кроме того, в проекте покажут традиционные гуцульские церковные обряды. В частности, элементы гуцульского венчания.

"У нас на Гуцульщине в воскресенье церкви полны, молодежь в церкви, дети в церкви, пожилые люди в церкви. Это эстафета поколений. И это то, что для нас очень важно. И что надо показывать и всей Украине, и всему миру", - отметил настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы, отец Иван Рыбарук из села Криворивня.

 
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