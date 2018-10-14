В Украине женщина впервые стала генералом

14 октября, 2018, 16:42

На Покров-2018 украинская женщина впервые в современной истории получила генеральское звание

Об этом передает Еспресо.TV.

Звание генерал-майора от президента Петра Порошенко получила начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей.

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Также она с 2018 года является заслуженным врачом.