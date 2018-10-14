В Киеве националисты пытались снести памятник Ватутину

14 октября, 2018, 15:45

В центре Киева несколько десятков общественных активистов, выкрикивая националистические лозунги, пытались снести коммунистические памятники, в частности памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке возле Верховной Рады

Об этом передает Радио Свобода.

Сотрудники Нацполиции помешали это сделать, что повлекло за собой потасовку.

"В результате участники акции разошлись, информации о пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Покрова - особенный праздник для украинцев: что в этот день надо делать и чего не стоит

Как свидетельствуют сообщения в соцсетях, участники запланированного демонтажа собирались в 12:00 на выходе со станции метро "Арсенальная". В их предыдущие планы входило "повредить советских идолов - арсенальского большевика-мятежника и оккупанта Ватутина".

Трансляция на Facebook от одного из очевидцев