Руководители государства поздравили граждан с Днем защитника

14 октября, 2018, 09:31

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Покровы и Днем защитника Украины

Поздравление руководители государства опубликовали на своих страница в Facebook.

"Сегодня защитники Украины - современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова - с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений", - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что все те, кто ежедневно защищает нашу землю - несокрушимые защитники Украины, победа которых вызывает восхищение и бесконечную благодарность за то, что так неустанно приближают нашу победу.

"Слава Украине! Слава нашим защитникам! ", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника - День защитника Украины, День Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества, добавив, что веками украинские воины считали Покрову своей защитницей от врагов.