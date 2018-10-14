Руководители государства поздравили граждан с Днем защитника
Поздравление руководители государства опубликовали на своих страница в Facebook.
"Сегодня защитники Украины - современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова - с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений", - отметил Президент.
Порошенко подчеркнул, что все те, кто ежедневно защищает нашу землю - несокрушимые защитники Украины, победа которых вызывает восхищение и бесконечную благодарность за то, что так неустанно приближают нашу победу.
"Слава Украине! Слава нашим защитникам! ", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника - День защитника Украины, День Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества, добавив, что веками украинские воины считали Покрову своей защитницей от врагов.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика