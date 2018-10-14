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Бурбак посетил форум украинцев в испанской Мурсии

В субботу, 13 октября 2018 года, председатель фракции "Народного фронта" в Верховной Раде, глава межфракционного объединения "Внешняя трудовая миграция" Максим Бурбак встретился с украинскими заробитчанами в Мурсии (Испания)

По его словам, речь шла о форуме, организованном Союзом (украинских) ассоциаций Испании КРАІ+ под председательством Ларисы Пономаренко, написал политик на своей странице в Facebook.

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"У соотечественников море разноплановых вопросов: оформление пенсий, административные услуги; содействие в отношении культуры и образования в Испании. И это, в большинстве случаев, не вопрос больших бюджетных затрат - наши люди многое сами финансируют и организовывают. В Испании, как и по всему Западу, украинцы пользуются уважением и содействием местных властей. После форума еще больше убедился, что внешняя трудовая миграция требует особого внимания государства. Украинцы в Испании активно поддерживают нашу инициативу по созданию единого органа исполнительной власти о внешней трудовой миграции", - отметил Бурбак.

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На форуме он находился вместе с Михаилом Басарабом из "Института актуальных исследований" и с программным директором "Каритас Украина" Григорием Селещуком. Также в форуме приняли участие дипломаты Украины в Испании и представители местной власти Мурсии.

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