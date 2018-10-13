В Запорожской области местное начальство сотрудничало с ФСБ. Продолжаются обыски и задержания

13 октября, 2018, 16:22

Следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Запорожской области уличил должностных лиц местных органов власти, которые помогали спецслужбам РФ вести подрывную деятельность против Украины

Сотрудничество злоумышленников со страной-агрессором продолжалась с июля 2015 года до октября 2018 года, сообщает пресс-центр СБУ.

"Это осуществлялось путем подбора кандидатов и вербовки пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействия в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время досудебного расследования выяснилось, что в течение указанного периода представители местной власти имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

"Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, в частности обыски по месту работы и проживания вышеуказанных лиц с целью выявления и установления обстоятельств, подлежащих документированию", - говорится в сообщении.

Как видно на размещенном в YouTube оперативном видео, у одного из подозреваемых обнаружено помповое ружье с патронами, пистолет, ножи и различные средства связи.

Справка

Как отмечают эксперты, Запорожская область находится под усиленным вниманием вражеской разведки в связи с выходом к Азовскому морю, где Россия не прекращает провокации против украинских гражданских судов, а также с соседством с зоной проведения Операции Объединенных сил (ООС).