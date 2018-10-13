В Запорожской области местное начальство сотрудничало с ФСБ. Продолжаются обыски и задержания
Сотрудничество злоумышленников со страной-агрессором продолжалась с июля 2015 года до октября 2018 года, сообщает пресс-центр СБУ.
"Это осуществлялось путем подбора кандидатов и вербовки пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействия в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время досудебного расследования выяснилось, что в течение указанного периода представители местной власти имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.
"Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, в частности обыски по месту работы и проживания вышеуказанных лиц с целью выявления и установления обстоятельств, подлежащих документированию", - говорится в сообщении.
Как видно на размещенном в YouTube оперативном видео, у одного из подозреваемых обнаружено помповое ружье с патронами, пистолет, ножи и различные средства связи.
Справка
Как отмечают эксперты, Запорожская область находится под усиленным вниманием вражеской разведки в связи с выходом к Азовскому морю, где Россия не прекращает провокации против украинских гражданских судов, а также с соседством с зоной проведения Операции Объединенных сил (ООС).
- В сентябре 2018 года сотрудники СБУ блокировали в Запорожской области попытки спецслужб России дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, которые подконтрольны российским "ворам в законе".
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