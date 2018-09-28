Российские спецслужбы и "воры в законе" готовили преступления на Запорожье, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению тяжких преступлений.
По замыслу российских спецслужб "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были обострить криминогенную обстановку, в частности через совершение резонансных преступлений.
Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили в квартирах фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф-1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие.
Также обнаружены телефоны и компьютерная техника с материалами, подтверждающие связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР". Изъятые предметы переданы на экспертизу. Решается вопрос об объявлении десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.
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