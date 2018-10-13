НАБУ незаконно допрашивает одного из фигурантов фальсифицированного "дела Мартыненко", - адвокат
Об этом сообщил его адвокат Александр Усович, передает Gazeta.ua.
"НАБУ грубо нарушило право на защиту Скаленко, который был задержан после его добровольного прихода в САП. Скаленко 11 октября добровольно пришел в САП выяснить, почему его имя безосновательно фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". НАБУ и САП, несмотря на громкие заявления о розыске, неделю не обращали внимания на его возвращение в Украину после медицинской реабилитации. А когда во время прихода в САП задержали Скаленко, НАБУ громко заявило о своей победе", - цитирует адвоката пресс-служба.
По мнению Усовича, целью этого безосновательного задержания "были попытки НАБУ нажать на Скаленко в СИЗО и склонить его к подтверждению сфабрикованных фактов уголовного производства по так называемому "делу Мартыненко".
"В выходной день, в субботу, 13 октября, НАБУ немотивированно назначил допрос Скаленка в СИЗО. Когда я срочно туда приехал, телефоны обоих детективов не отвечали. Как выяснилось, они уже были в изоляторе временного содержания и без присутствия защитника "обрабатывали" моего клиента", - заявил адвокат.
Защита юридически зафиксировала нарушение права Скаленко на защиту и еще ряд грубых процессуальных нарушений со стороны детективов НАБУ и будет ходатайствовать об отстранении этих детективов от дела.
"Отчаянные попытки НАБУ сфальсифицировать дело спустя почти 3 года после его открытия и уже после передачи его в суд - это четкое свидетельство того, какими "белыми нитками" оно шито. Это дело развалится в любом суде, а всех виновных мы привлечем к уголовной ответственности", - добавил Усович.
- Напомним, адвокат считает, что НАБУ и САП пиарятся на задержании его подзащитного в "деле Мартыненко".
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