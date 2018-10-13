НАБУ незаконно допрашивает одного из фигурантов фальсифицированного "дела Мартыненко", - адвокат

13 октября, 2018, 16:43

Национальное антикоррупционное бюро продолжает попытки фальсифицировать так называемое "дело Мартыненко" уже после передачи его в суд, склоняя удерживаемого в изоляторе Павла Скаленко подтвердить сфабрикованные факты уголовного производства относительно Мартыненко

Об этом сообщил его адвокат Александр Усович, передает Gazeta.ua.

"НАБУ грубо нарушило право на защиту Скаленко, который был задержан после его добровольного прихода в САП. Скаленко 11 октября добровольно пришел в САП выяснить, почему его имя безосновательно фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". НАБУ и САП, несмотря на громкие заявления о розыске, неделю не обращали внимания на его возвращение в Украину после медицинской реабилитации. А когда во время прихода в САП задержали Скаленко, НАБУ громко заявило о своей победе", - цитирует адвоката пресс-служба.

По мнению Усовича, целью этого безосновательного задержания "были попытки НАБУ нажать на Скаленко в СИЗО и склонить его к подтверждению сфабрикованных фактов уголовного производства по так называемому "делу Мартыненко".

"В выходной день, в субботу, 13 октября, НАБУ немотивированно назначил допрос Скаленка в СИЗО. Когда я срочно туда приехал, телефоны обоих детективов не отвечали. Как выяснилось, они уже были в изоляторе временного содержания и без присутствия защитника "обрабатывали" моего клиента", - заявил адвокат.

Защита юридически зафиксировала нарушение права Скаленко на защиту и еще ряд грубых процессуальных нарушений со стороны детективов НАБУ и будет ходатайствовать об отстранении этих детективов от дела.

"Отчаянные попытки НАБУ сфальсифицировать дело спустя почти 3 года после его открытия и уже после передачи его в суд - это четкое свидетельство того, какими "белыми нитками" оно шито. Это дело развалится в любом суде, а всех виновных мы привлечем к уголовной ответственности", - добавил Усович.