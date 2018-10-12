Адвокат считает, что НАБУ и САП пиарятся на задержании его подзащитного по "делу Мартыненко"
Адвокат Александр Усович, который представляет интересы Павла Скаленко, считает єто задержание очередное пиар-шоу НАБУ и САП вокруг так называемого "дела Мартыненко".
"НАБУ сегодня заявило как о своей победе о задержании очередного человека, которого искусственно пытаются привязать к делу, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко. Этого человека зовут Павел Скаленко – и он никуда не прятался, а находился за границей на медицинской реабилитации. Как только ему позволило состояние здоровья, он вернулся в Украину – еще в прошлую субботу, 6 октября. Его никто не остановил на границе, НАБУ и САП полностью игнорировали его пребывание в Украине. И это - несмотря на заявления о розыске", - сообщил адвокат.
По его словам, "еще в понедельник, 8 октября, Скаленко как законопрослушный гражданин сам обратился в САП. Он удивлен фигурированием своего имени и был готов ответить на любые вопросы. Однако САП вначале даже не хотела с ним общаться. Скаленко и я как его адвокат настаивали – и лишь в четверг, 11 октября, ему назначили допрос в САП. После чого НАБУ в помещении САП задерживает человека, которые сам к ним пришел, и выдают это за свою победу. Наверное, это происходило под прикрытием бронетранспортера и спецназа НАБУ", - иронично отметил адвокат.
Пресс-служба адвоката также распространила видео, где Скаленко перед зданием САП заявляет о добровольном приходе туда 11 октября, а также скрин в подтверждение даты и места снятого видео.
Защитник отметил, что НАБУ и САП пытаются выдать обычные процессуальные действия за свою победу. "НАБУ и САП не только непрофессиональны – они сознательно фальсифицируют дела. При этом "дело Мартыненко" было передано в суд лишь через 2,5 года и под давлением защиты. Все обвинения будут документально опровергнуты в судах. А все виновные в фальсификация понесут криминальную ответственность", - подчеркнул Усович.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика