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Госслужащие должны отказаться от двойного гражданства, - Климкин

Сознательные украинцы должны отказаться от двойного гражданства, но никто их наказывать или сажать в любом случае не будет

Об этом 13 октября 2018 года на пресс-конференции в Ужгороде заявил министр иностранных дел Павел Климкин, который находится на Закарпатье с рабочей поездкой и встречается с общинами национальных меньшинств, передает Радио Свобода.

"Нашим законодательством не предусмотрено двойное гражданство. Есть вопрос, каким образом действовать дальше. Сознательные граждане должны отказаться сами. Сейчас такого не происходит, паспортов очень много, - прокомментировал Климкин. - В нашем законодательстве не предусмотрено наказание, если ты обычный гражданин, никто не потащит в тюрьму. Но ст. 19 закона о госслужбе это запрещает. Думаю, что после последних событий, те, кто понимает, что имеют двойное гражданство и состоящие на госслужбе, должны осуществить соответствующие шаги. Нужно придерживаться украинских законов".

МИД не имеет методик выявления граждан с паспортами других стран, и это не дело ведомства, говорит Климкин. Другие соответствующие службы это делать могут, но никто не начинает охоту за венгерской или другими общинами в Украине.

По словам министра, встречи с венгерской общиной в Ужгороде показали, что ее представители готовы придерживаться украинских законов.

"Мы должны над этим дальше работать, должны уменьшить эмоциональный градус и поднять градус понимания. Сегодняшняя ситуация, это понимают обе стороны, выгодна России. Одно из моих обращений было очень простое: сейчас Россия увеличит свои усилия по дестабилизации ситуации здесь не в два-три раза, а в десятки раз. Будьте бдительны и не пытайтесь раскручивать эмоции там, где это способствует России", - добавил Климкин.

Министр также отметил, что венгерскую общину беспокоит ситуация относительно петиции на сайте Верховной Рады с предложением депортировать закарпатцев, которые имеют венгерское гражданство. Он заверил, что МИД осуждает такие петиции.

"О какой депортации можно говорить, мы за это не наказываем. Здесь какие-то такие идиотские мифы циркулюют", - добавил он.

Климкин также прокомментировал последние заявления главы МИД Венгрии Петера Сиярто, с которым встретится уже на следующей неделе.

"МИД Венгрии часто высказывается, ориентируясь на внутреннюю политику. Я стараюсь делать заявления, учитывая реальную ситуацию. Во-вторых, у нас есть несколько тем для разговора с Петером Сиярто. Они касаются не только Закарпатья", - сказал Климкин.

  • Напомним, 13 октября в Ужгороде проходило заседание Общества венгерской культуры. Мероприятие проходило при участии послов Эрно Кешкеня и Любови Непоп, министра иностранных дел Павла Климкина, главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, депутатов от венгерских партий и представителей ОБСЕ.
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