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Климкин принимает участие в заседании венгров Закарпатья, куда пустили только венгерские СМИ

В Ужгороде началось заседание Общества венгерской культуры, к освещению и съемок допустили только венгерские СМИ

Как сообщает Укринформ, заседание проходит при участии послов Эрно Кешкеня и Любови Непоп, министра иностранных дел Павла Климкина, главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, депутатов от венгерских партий и представителей ОБСЕ.

Мероприятие проводят за закрытыми дверями. К освещению и съемок допустили только венгерские СМИ. Впрочем, после заседания обещают дать совместную пресс-конференцию - опять же, для аккредитованных медиа.

Сегодня в Ужгороде также запланирована встреча Климкина с представителями нацменьшинств Закарпатья. Спустя министр Климкин планирует пообщаться с представителями местных медиа.

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