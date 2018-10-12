Нацсовет внепланово проверит "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды

12 октября, 2018, 22:04

Национальная рада Украины назначила Телерадиокомпании "112 Украина" внеплановую проверку из-за зафиксированных признаков нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании"

Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Как отмечается, проверка назначена на основании мониторингов эфира компании "112 Украина", проведенных в сентябре – октябре 2018 года, а также обращений более 30 граждан и общественных организаций.

"В своих письмах граждане и представители гражданского общества сетуют на нарушения правил распространения информации, журналистских стандартов, использования языка ненависти и вражды, а также распространения в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише российской пропаганды, подрывающей основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей", - говорится в сообщении.

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По завершению проверки Нацсовет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение.