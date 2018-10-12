Нацсовет внепланово проверит "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды
Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба Нацсовета.
Как отмечается, проверка назначена на основании мониторингов эфира компании "112 Украина", проведенных в сентябре – октябре 2018 года, а также обращений более 30 граждан и общественных организаций.
"В своих письмах граждане и представители гражданского общества сетуют на нарушения правил распространения информации, журналистских стандартов, использования языка ненависти и вражды, а также распространения в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише российской пропаганды, подрывающей основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей", - говорится в сообщении.
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По завершению проверки Нацсовет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение.
- Напомним, в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо.
- 20 сентября Нацсовет объявил внеплановую проверку за распространение языка вражды телеканалу NewsOne.
- В четверг, 11 октября, Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne), чтобы проверить информацию о структуре собственности этого телеканала.
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