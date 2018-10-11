Венгерский лоукост запускает еще один рейс из Украины
11 октября, 2018, 20:25
С 29 октября компания Wizz Air запустит рейс Украина-Вильнюс
Рейсы будут совершаться по понедельникам и по пятницам. Билеты будут стоить примерно €20. А в декабре возможны распродажи и новогодние скидки на эти билеты.
Как сообщалось ранее, с 30 октября со Львова запустили рейс до Братиславы (Словакия), рейсы выполняют три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
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- Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал появление в Украине двух новых международных авиакомпаний.
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