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Венгерский лоукост запускает еще один рейс из Украины

С 29 октября компания Wizz Air запустит рейс Украина-Вильнюс

Рейсы будут совершаться по понедельникам и по пятницам. Билеты будут стоить примерно €20. А в декабре возможны распродажи и новогодние скидки на эти билеты.

Как сообщалось ранее, с 30 октября со Львова запустили рейс до Братиславы (Словакия), рейсы выполняют три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

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