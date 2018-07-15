Омелян анонсировал появление в стране двух новых международных авиакомпаний
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.
“В этом году заработал SkyUp, он набирает обороты. Верю, что до конца года он уже будет иметь 5 бортов. Плюс Ryanair заходит, мы ведем переговоры еще с двумя авиакомпаниями, посмотрим, насколько они будут успешны”, – сказал он.
При этом Омелян не назвал компании, с которыми ведутся переговоры.
Он добавил, что сейчас наиболее целесообразным является развитие внутреннего рынка авиаперевозок.
“Что касается международных направлений, я не вижу больших проблем, то есть лед тронулся и рынок уже начал сам развиваться. Поднимите вопрос о внутренних рейсах, поскольку цены все еще очень высоки и количество перевезенных пассажиров внутри страны очень невысоко. Оно растет, но не теми темпами, как бы нам хотелось. Именно поэтому мы всячески поощряем авиакомпании летать внутри страны“, – отметил Омелян.
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