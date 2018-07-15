 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Омелян анонсировал появление в стране двух новых международных авиакомпаний

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя международными авиакомпаниями для осуществления полетов в Украину

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

“В этом году заработал SkyUp, он набирает обороты. Верю, что до конца года он уже будет иметь 5 бортов. Плюс Ryanair заходит, мы ведем переговоры еще с двумя авиакомпаниями, посмотрим, насколько они будут успешны”, – сказал он.

При этом Омелян не назвал компании, с которыми ведутся переговоры.

Он добавил, что сейчас наиболее целесообразным является развитие внутреннего рынка авиаперевозок.

“Что касается международных направлений, я не вижу больших проблем, то есть лед тронулся и рынок уже начал сам развиваться. Поднимите вопрос о внутренних рейсах, поскольку цены все еще очень высоки и количество перевезенных пассажиров внутри страны очень невысоко. Оно растет, но не теми темпами, как бы нам хотелось. Именно поэтому мы всячески поощряем авиакомпании летать внутри страны“, – отметил Омелян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать