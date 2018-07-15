Омелян анонсировал появление в стране двух новых международных авиакомпаний

15 июля, 2018, 21:11

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя международными авиакомпаниями для осуществления полетов в Украину

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Укринформ.

“В этом году заработал SkyUp, он набирает обороты. Верю, что до конца года он уже будет иметь 5 бортов. Плюс Ryanair заходит, мы ведем переговоры еще с двумя авиакомпаниями, посмотрим, насколько они будут успешны”, – сказал он.

При этом Омелян не назвал компании, с которыми ведутся переговоры.

Он добавил, что сейчас наиболее целесообразным является развитие внутреннего рынка авиаперевозок.

“Что касается международных направлений, я не вижу больших проблем, то есть лед тронулся и рынок уже начал сам развиваться. Поднимите вопрос о внутренних рейсах, поскольку цены все еще очень высоки и количество перевезенных пассажиров внутри страны очень невысоко. Оно растет, но не теми темпами, как бы нам хотелось. Именно поэтому мы всячески поощряем авиакомпании летать внутри страны“, – отметил Омелян.