В Македонии угрожают оппозиционным депутатам, которые поддерживают переименование страны

11 октября, 2018, 22:59

МВД Македонии начало расследование из-за угроз, которые получают оппозиционные депутаты, склонные поддержать соглашение с Грецией об изменении названия

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Никто в Македонии не имеет права угрожать другим гражданам и депутатам. Они должны иметь возможность осуществлять свой конституционный долг, представлять интересы граждан и принимать решения самостоятельно и свободно", - сказал министр внутренних дел Македонии Оливер Успенский.

Он рассказал, что депутаты получают угрозы, в том числе и угрозы расправы в личных сообщениях в соцсетях, и заверил, что МВД сделает все возможное, чтобы прекратить эти угрозы.

Ни один из депутатов оппозиционной партии публично не сообщал об угрозах, однако источники в партии утверждают, что собственными глазами видели подобные сообщения.

"В SMS угрожают не только депутатам, но и членам их семей", - рассказал источник в партии.

По его словам, в основном угрожают депутатам, которых подозревают в том, что они склонны пойти против линии партии и поддержать соглашение с Грецией о переименовании Македонии.