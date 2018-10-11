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В Македонии угрожают оппозиционным депутатам, которые поддерживают переименование страны

МВД Македонии начало расследование из-за угроз, которые получают оппозиционные депутаты, склонные поддержать соглашение с Грецией об изменении названия

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Никто в Македонии не имеет права угрожать другим гражданам и депутатам. Они должны иметь возможность осуществлять свой конституционный долг, представлять интересы граждан и принимать решения самостоятельно и свободно", - сказал министр внутренних дел Македонии Оливер Успенский.

Он рассказал, что депутаты получают угрозы, в том числе и угрозы расправы в личных сообщениях в соцсетях, и заверил, что МВД сделает все возможное, чтобы прекратить эти угрозы.

Ни один из депутатов оппозиционной партии публично не сообщал об угрозах, однако источники в партии утверждают, что собственными глазами видели подобные сообщения.

"В SMS угрожают не только депутатам, но и членам их семей", - рассказал источник в партии.

По его словам, в основном угрожают депутатам, которых подозревают в том, что они склонны пойти против линии партии и поддержать соглашение с Грецией о переименовании Македонии.

  • Напомним, в рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето относительно интеграции Македонии в НАТО и ЕС. Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.
  • Референдум об изменении названия Македонии признали таким, что не состоялся, из-за низкой явки избирателей.
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