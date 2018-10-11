В Британии назначили первого в мире министра по предотвращению самоубийств
11 октября, 2018, 16:21
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в мире министра, который будет работать над предотвращением самоубийств
Об этом пишет The Guardian.
Эту должность займет бывшая министр здравоохранения Жаклин Дойл-Прайс.
"Мы можем покончить со стигмой, из-за которой многие страдают молча", - заявила Мэй.
Дойл-Прайс в интервью BBC рассказала, что в последнее время психическому здоровью начали уделяли меньше внимания, чем физическому. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок согласился, что поддержка психического здоровья слабо развита, а именно, из-за нехватки ресурсов.
Новый департамент планирует это исправить. Дойл-Прайс сообщила, что главным приоритетом нового министерства будут дети и подростки, а также семьи, члены которых наложили на себя руки.
- Напомним, в МЗ объяснили, что такое и чем вреден "синдром чрезмерной тревоги" и что делать, если его все же выявлены.
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