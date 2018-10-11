В Британии назначили первого в мире министра по предотвращению самоубийств

11 октября, 2018, 16:21

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в мире министра, который будет работать над предотвращением самоубийств

Об этом пишет The Guardian.

Эту должность займет бывшая министр здравоохранения Жаклин Дойл-Прайс.

"Мы можем покончить со стигмой, из-за которой многие страдают молча", - заявила Мэй.

Дойл-Прайс в интервью BBC рассказала, что в последнее время психическому здоровью начали уделяли меньше внимания, чем физическому. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок согласился, что поддержка психического здоровья слабо развита, а именно, из-за нехватки ресурсов.

Новый департамент планирует это исправить. Дойл-Прайс сообщила, что главным приоритетом нового министерства будут дети и подростки, а также семьи, члены которых наложили на себя руки.