Что такое "синдром чрезмерной тревоги" и как от него избавиться. 5 советов МЗ

4 октября, 2018, 18:06

В Минздраве объяснили, что такое и чем вреден "синдром чрезмерной тревоги" и что делать, если он все же обнаружен

Об этом написано на сайте министерства.

Люди, имеющие такой синдром, постоянно переживают за свое состояние здоровья. Простые симптомы они могут воспринимать как симптомы серьезной болезни. Из-за этого постоянно делают дополнительные анализы или обследования, которые сами себе назначают, и ищут в интернете информацию о болезни.

Порой этотсиндром действует в обратном направлении - человек вообще не проходит никакие обследования.

"Страх заболеть серьезной болезнью может негативно сказываться на повседневной жизни. Ученые отмечают, что сама излишняя тревога и стресс повышают риски появления реальных болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний А дополнительный стресс влияет на появление вредных привычек", - отмечают в МЗ.

Как преодолеть синдром чрезмерной тревоги:

Ведите дневник. В нем стоит записывать то, что больше всего беспокоит по поводу здоровья. Это поможет проанализировать ситуацию и понять, какие проблемы достойны внимания.

Интернет не всегда хороший советчик. Люди, которые чрезмерно волнуются за свое здоровье, склонны постоянно обращаться к различным сайтам в интернете, чтобы проверять имеющиеся симптомы. Чтобы этого избежать, старайтесь специально не заходить на эти ресурсы, или же при необходимости заблокируйте их.

Не ставьте самостоятельно диагноз. Не смотря на то, что есть много ресурсов, где можно проверить симптомы и определить болезнь, обязательно консультируйтесь с врачом.

Постарайтесь отвлечься на другие дела. Врачи советуют пытаться отвлечься от тревожных мыслей о болезни с помощью прогулок, занятий физической активностью, чтения или общения с друзьями.

Проконсультируйтесь со своим врачом. В некоторых случаях врач может назначить специальное лечение или же направить к психотерапевту.