 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов

По меньшей мере 9 раз российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня в течение четверга, при этом 5 обстрелов были из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутове, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление", - говорится в сообщении.

Также из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли защитников Луганского, Чермалика и Лебединского, а из минометов 82-го калибра - опорные пункты вблизи Гнутового. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.

 
  • Ранее боевики на Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома в Водяном, СЦКК зафиксировал значительные разрушения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать