Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов

11 октября, 2018, 18:52

По меньшей мере 9 раз российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня в течение четверга, при этом 5 обстрелов были из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутове, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление", - говорится в сообщении.

Также из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли защитников Луганского, Чермалика и Лебединского, а из минометов 82-го калибра - опорные пункты вблизи Гнутового. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.