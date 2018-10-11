Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов
Об этом сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил в своем вечернем сведении в Facebook.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутове, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольское направление", - говорится в сообщении.
Также из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли защитников Луганского, Чермалика и Лебединского, а из минометов 82-го калибра - опорные пункты вблизи Гнутового. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.
- Ранее боевики на Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома в Водяном, СЦКК зафиксировал значительные разрушения.
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