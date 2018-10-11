Боевики на Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома в Водяном
Об этом в четверг, 11 октября, сообщил штаб Операции объединенных сил в своем Facebook со ссылкой на данные СЦКК.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 9 октября, в период с 07.23 до 09.25 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Новой Таврии осуществлен обстрел дачного поселка населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области с применением артиллерии калибра 122 мм и 152 мм", - говорится в сообщении.
По информации совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, сообщения о фактах попадания боеприпасов на улицах и во дворах жилого сектора Водяного поступило накануне, 9 октября, около 17-ти . Адреса и номера домов установить не виделось возможным в связи с отсутствием табличек с почтовыми адресами в дачном поселке.
"Прибыв на место обстрела, группа обнаружила 12 воронок от попадания снарядов калибра 122 мм на улицах и на четырех дворах жилого сектора и 1 воронку в болотистой местности. В результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупационных войск повреждено линию электропередач, крыша одного здания, стену другого, третье здание разрушено полностью. Также разрушена баня на дворе одного из домовладений", - зазначил в СЦКК.
- Напомним, в течение прошлых суток, 9 октября, двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеских обстрелов в зоне ООС, еще двое военных лишились жизни в результате подрыва на мине; трое бойцов получили ранения.
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