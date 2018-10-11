Прокуратура подозревает Поклонскую в преследовании Сенцова

11 октября, 2018, 16:53

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской в незаконном лишены свободы украинских политзаключенных

Об этом сообщила 11 октября пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что Поклонскую подозревают в лишении свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева. В прокуратуре сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что Поклонская организовала преследование украинцев, которые поддерживали суверенитет государства.

"Лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сенцову, Кольченко, Чирнию, Афанасьеву", - заявили в прокуратуре.

Поклонскую подозревают по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, прокуратура составила подозрение заместителю главы Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Денису Диденко - по ч. 3 ст. 146 УК Украины.