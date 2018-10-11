Прокуратура подозревает Поклонскую в преследовании Сенцова
Об этом сообщила 11 октября пресс-служба ГПУ.
Отмечается, что Поклонскую подозревают в лишении свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева. В прокуратуре сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что Поклонская организовала преследование украинцев, которые поддерживали суверенитет государства.
"Лично приняла участие в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сенцову, Кольченко, Чирнию, Афанасьеву", - заявили в прокуратуре.
Поклонскую подозревают по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, прокуратура составила подозрение заместителю главы Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Денису Диденко - по ч. 3 ст. 146 УК Украины.
- Напомним, адвокат Олега Сенцова заявил, что экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году.
- Апелляционный суд Киева разрешил Генпрокуратуре специальное (заочное) расследование против депутата Госдумы Натальи Поклонской.
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