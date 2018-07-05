Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат

5 июля, 2018, 08:47

Так называемый депутат Госдумы РФ, экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году

Об этом говорится в протоколе заседания, на котором Сенцову избирали меру пресечения. Документ обнародовал адвокат Дмитрий Динзе.

Протокол судебного заседания за май 2014 года.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.