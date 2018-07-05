Поклонская принимала участие в аресте Сенцова в 2014 году, - адвокат
5 июля, 2018, 08:47
Так называемый депутат Госдумы РФ, экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинца Олега Сенцова в 2014 году
Об этом говорится в протоколе заседания, на котором Сенцову избирали меру пресечения. Документ обнародовал адвокат Дмитрий Динзе.
Протокол судебного заседания за май 2014 года.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.
Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- В конце июня у Сенцова появились проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У Путина отказали генсеку Совета Европы.
- ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить Сенцова и других украинских политзаключенных. Денисова показала российскую справку, что свидетельствует о украинском гражданстве Сенцова.
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