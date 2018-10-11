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Нарушения эрекции могут быть связаны с генетикой. Объяснение ученых


фото: infoportal.pp
Калифорнийские ученые обнаружили связь между риском появления нарушений эрекции и генетического полиморфизма

Исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые связывают эректильную дисфункцию с определенными сопутствующими заболеваниями: вроде сахарного диабета или болезней предстательной железы. К факторам же риска традиционно относят те, что связаны с образом жизни - это курение и повышенный индекс массы тела.

Исследователи обнаружили еще один фактор - это генетические особенности. Связь отмечали в трети случаев.

Для исследований собрали "группу риска", в которую вошли 14 тыс. мужчин с клиническим диагнозом эректильная дисфункция. Ученым удалось изучить ДНК 222 тыс. человек, данные о которых находились в UK Biobank.

"Открытие того, что окрестности гена SIM1 оказались связаны с импотенцией, крайне важно для нас по той причине, что теперь мы точно можем сказать, что эта болезнь имеет частично генетическую подоплеку. Подобный вывод позволяет нам искать другие "гены импотенции" и создавать лекарства, которые взаимодействуют с ними", - объяснила Эрика Йоргенсон из консорциума Kaiser Permanente.

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