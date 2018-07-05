Какая еда улучшает качество спермы. Ответ ученых

5 июля, 2018, 13:00

Ученые провели исследования и выяснили, регулярное употребление какого продукта может улучшить качество спермы

Об этом пишет BBC Украина.

Испанские ученые провели исследование, в котором приняли участие 119 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Их поделили на две группы: первая добавляла к своей привычной диете по 60 граммов орехов ежедневно, а вторая оставила свой рацион без изменений.

У тех, кто съедал ежедневно по две горсти смеси из миндальных, грецких и лесных орехов, за две недели увеличилось количество и активность сперматозоидов.

В частности, количество возросло на 14% по сравнению со второй группой. Их жизнеспособность - на 4%, активность - на 6%, а размеры - на 1%. Всемирная организация здравоохранения оценивает здоровье спермы именно по этим показателям.

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Ученые предупреждают, что мужчины, участвовавшие в исследовании, не имели проблем с репродуктивным здоровьем. Поэтому ученые пока не знают, можно ли полученные результаты применить к тем, у кого есть проблемы с фертильностью.

Эти находки интересны с академической точки зрения, но пока невозможно утверждать, как они могут реально повлиять на шансы забеременеть.

"Пока же мы не найдем ответа на этот вопрос, следует призвать наших пациентов перестать употреблять алкоголь и начать питаться здоровой пищей", - сказала исследовательница Вирджиния Болтон.