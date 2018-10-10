У Порошенко рассказали, ожидать ли увольнений после взрывов возле Ични
Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде, депутат БПП Ирина Луценко в эфире "5 канала".
Она отметила, что сейчас ситуация в этом вопросе является напряженной, в частности президент должен выслушать отчеты силовиков о том, что происходило на Черниговщине.
По ее словам, год назад, после первых случаев на складах в Харьковской и Винницкой областях, была разработана целая система мер, которые были доведены до всех военных, инфраструктурных объектов, где расположены склады.
"Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - подчеркнула Луценко.
- Отметим, 9 октября под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале в районе населенного пункта Ичня произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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