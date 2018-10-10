У Порошенко рассказали, ожидать ли увольнений после взрывов возле Ични

10 октября, 2018, 07:55

Ситуации со взрывами на военных складах начинают приобретать признаков системности, что недопустимо во времена самообороны страны

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде, депутат БПП Ирина Луценко в эфире "5 канала".

Она отметила, что сейчас ситуация в этом вопросе является напряженной, в частности президент должен выслушать отчеты силовиков о том, что происходило на Черниговщине.

По ее словам, год назад, после первых случаев на складах в Харьковской и Винницкой областях, была разработана целая система мер, которые были доведены до всех военных, инфраструктурных объектов, где расположены склады.

"Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - подчеркнула Луценко.