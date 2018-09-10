"Крымский диверсант" Панов нуждается в срочном лечении, - адвокат

10 сентября, 2018, 20:27

Политзаключенный Евгений Панов, незаконно осужденный в аннексированном Крыму по "делу диверсантов", две недели страдает от зубной боли и требует срочного лечения

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после того, как посетила своего подзащитного в крымском СИЗО, передает Крымская правозащитная группа.

"У Евгения зубная боль, ему требуется лечение, но врач-стоматолог из следственного изолятора только удаляет зубы. Лечение он не проводит. Панов уже две недели сильно страдает, не может спать и вынужден пить обезболивающее. Он написал заявление, чтобы его отправили на лечение к стоматологу, но результатов пока нет", — рассказала Дінзе.

Также политзаключенный рассказал, что он не получает газеты, на которые подписался, и не может заказать продукты в магазине, обслуживающем СИЗО, потому что ему сообщили, что магазин вроде не работает.