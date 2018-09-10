"Крымский диверсант" Панов нуждается в срочном лечении, - адвокат
10 сентября, 2018, 20:27
Политзаключенный Евгений Панов, незаконно осужденный в аннексированном Крыму по "делу диверсантов", две недели страдает от зубной боли и требует срочного лечения
Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после того, как посетила своего подзащитного в крымском СИЗО, передает Крымская правозащитная группа.
"У Евгения зубная боль, ему требуется лечение, но врач-стоматолог из следственного изолятора только удаляет зубы. Лечение он не проводит. Панов уже две недели сильно страдает, не может спать и вынужден пить обезболивающее. Он написал заявление, чтобы его отправили на лечение к стоматологу, но результатов пока нет", — рассказала Дінзе.
Также политзаключенный рассказал, что он не получает газеты, на которые подписался, и не может заказать продукты в магазине, обслуживающем СИЗО, потому что ему сообщили, что магазин вроде не работает.
- Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от соглашения со следствием отказывается.
- 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали новых "украинских диверсантов" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. 16 ноября 2017 года Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. (96 тыс. грн).
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