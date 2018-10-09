Комитет ПАСЕ поддержал правки Украины к резолюции по России
Об этом сообщает "Европейская правда".
Главная правка касается принципа голосования за санкционные решения. Резолюция предлагала повысить порог голосования с 1/2 до 2/3 голосов, что существенно усложнило бы наложение санкций на Россию. Украинская поправка предлагает оставить правило 1/2 для ряда санкций, в том числе о лишении россиян права голоса.
Еще одно предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму.
Время правки, что продвигала группа пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.
Также комитет рекомендует ПАСЕ поддержать норму, что инициирует дополнительные наказания в случае, если РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе Ассамблеи.
Решение комитета должно подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. Однако, согласно практике ПАСЕ, поддержка предложений в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за них.
Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ проведет срочные дебаты по России.
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