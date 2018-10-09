Комитет ПАСЕ поддержал правки Украины к резолюции по России

9 октября, 2018, 11:41

Комитет по вопросам правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал предложенные Украиной поправки к проекту изменений правил наложения санкций, которые делают невозможным возвращение делегации России

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главная правка касается принципа голосования за санкционные решения. Резолюция предлагала повысить порог голосования с 1/2 до 2/3 голосов, что существенно усложнило бы наложение санкций на Россию. Украинская поправка предлагает оставить правило 1/2 для ряда санкций, в том числе о лишении россиян права голоса.

Еще одно предложение запрещает участвовать в работе ПАСЕ парламентариям, избранным на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Время правки, что продвигала группа пророссийских депутатов, были отклонены подавляющим большинством голосов.

Также комитет рекомендует ПАСЕ поддержать норму, что инициирует дополнительные наказания в случае, если РФ, избегая санкций, в 2019 году снова не подаст список своей делегации для участия в работе Ассамблеи.

Решение комитета должно подтвердить пленарный зал, когда будет рассматривать резолюцию. Однако, согласно практике ПАСЕ, поддержка предложений в комитете существенно повышает шансы на успех голосования за них.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ проведет срочные дебаты по России.