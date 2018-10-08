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ПАСЕ срочно обсудит тему России


фото: pace.org
Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по России

Об этом сообщил заместитель председателя украинской делегации Георгий Логвинский, сообщает "Укринформ".

Издание не называет тем обсуждения, однако Логвинский в Facebook рассказал, что главной темой сессии ПАСЕ будут санкции против России, а пророссийские лоббисты будут пытаться вернуть в зал заседаний делегации РФ.

"Эти два дня будут моментом истины, когда все маски будут сброшены. Санкции против России - основная тема этой сессии. Изменения к регламенту, которые пытаются протащить защитники России, дают возможность их делегации вернутся в зал ПАСЕ", - написал Логвинский.

Депутат также назвал отмену санкций против РФ самоубийством Европы.

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