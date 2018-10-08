В Google+ произошла масштабная утечка данных, - СМИ
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Google теперь планирует объявить о масштабных мерах защиты персональных данных. По словам источников, одой из таких мер станет окончательное закрытие Google+ для потребителей.
Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным профилей с 2015 года по март 2018 года. Затем его обнаружили в ходе внутреннего расследования и ликвидировали.
Как утверждают источники, гендиректор Google Сундар Пичай был проинформирован о том, что пользователям и регуляторам не станут сообщать об этом событии.
Из внутренних документов Google следует, что в компании не было свидетельств того, что сторонние разработчики злоупотребляли доступом к данным. Однако Google признает, что сейчас это невозможно проверить. Под угрозой оказался широкий перечень персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.
Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений.
Соцсеть Google была запущена в 2011 году с целью создать конкурента для Facebook, но никогда не пользовалась особым успехом и считалась одним из крупнейших провалов компании.
Новые правила ЕС о защите данных требуют от компаний информировани регуляторов об утечке данных в течение 72 часов. Максимальный штраф за нарушения составляет 2% общемировой выручки.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика