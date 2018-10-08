В Google+ произошла масштабная утечка данных, - СМИ

8 октября, 2018, 21:09

Персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ могли оказаться в руках злоумышленников, Google весной не стала раскрывать информацию об утечке из страха нанести вред своей репутации

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Google теперь планирует объявить о масштабных мерах защиты персональных данных. По словам источников, одой из таких мер станет окончательное закрытие Google+ для потребителей.

Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным профилей с 2015 года по март 2018 года. Затем его обнаружили в ходе внутреннего расследования и ликвидировали.

Как утверждают источники, гендиректор Google Сундар Пичай был проинформирован о том, что пользователям и регуляторам не станут сообщать об этом событии.

Из внутренних документов Google следует, что в компании не было свидетельств того, что сторонние разработчики злоупотребляли доступом к данным. Однако Google признает, что сейчас это невозможно проверить. Под угрозой оказался широкий перечень персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.

Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений.

Соцсеть Google была запущена в 2011 году с целью создать конкурента для Facebook, но никогда не пользовалась особым успехом и считалась одним из крупнейших провалов компании.

Новые правила ЕС о защите данных требуют от компаний информировани регуляторов об утечке данных в течение 72 часов. Максимальный штраф за нарушения составляет 2% общемировой выручки.