Порошенко заявил, что готов к консультациям с "Оппоблоком" относительно ЦИК
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"В новом составе ЦИК сейчас 16 членов, и я готов к консультации с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения. После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить должное представительство фракций в ЦИК", - написал президент.
Пока кандидатуру в ЦИК не подал "Оппозиционный блок".
В новом составе ЦИК сейчас 16 членов, и я готов к консультации с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения.— Петр Порошенко (@poroshenko) 8 октября 2018 г.
После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить должное представительство фракций в ЦИК
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- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 5 февраля Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Рада постановила увеличить число членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
- 20 сентября Рада уволила старый состав ЦИК и назначила новых членов. 5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в сессионном зале Верховной Рады.
- ЦИК на закрытом заседании избрала председателя, заместителей и секретаря.
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