Порошенко заявил, что готов к консультациям с "Оппоблоком" относительно ЦИК

8 октября, 2018, 15:51

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности к обсуждению кандидатуры на последнюю вакантную должность члена Центризбиркома

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"В новом составе ЦИК сейчас 16 членов, и я готов к консультации с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения. После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить должное представительство фракций в ЦИК", - написал президент.

Пока кандидатуру в ЦИК не подал "Оппозиционный блок".

В новом составе ЦИК сейчас 16 членов, и я готов к консультации с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения.

После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить должное представительство фракций в ЦИК — Петр Порошенко (@poroshenko) 8 октября 2018 г.

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