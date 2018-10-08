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Порошенко заявил, что готов к консультациям с "Оппоблоком" относительно ЦИК


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности к обсуждению кандидатуры на последнюю вакантную должность члена Центризбиркома

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"В новом составе ЦИК сейчас 16 членов, и я готов к консультации с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения. После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить должное представительство фракций в ЦИК", - написал президент.

Пока кандидатуру в ЦИК не подал "Оппозиционный блок".

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