За сутки на Донбассе ранены двое бойцов

6 октября, 2018, 08:07

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

“Оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – семь раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Комышуваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутове, Водяное и Широкино”, - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского применял минометы калибра 120 мм и два – калибра 82 мм.

Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям украинских войск вблизи Павлополя и Гнутового. По защитникам Крымского, Луганского и Павлополя, кроме того, оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты, а по оборонцах Комышувахи – противотанковый ракетный комплекс.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и семеро ранены.

От начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.