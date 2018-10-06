Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье - ее территория, - МИД

6 октября, 2018, 13:01

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье - ее территория, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар

В комментарии DT.UA Боднар отметил, что речь идет не только о выдаче паспортов или введении должности правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области".

"Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул заместитель министра.

Напомним, в прошедшие недели между Будапештом и Киевом разразился "паспортный скандал". Причиной стало скрытое видео из венгерского консульства в Берегово, на котором гражданам Украины предоставляли венгерское гражданство и призвали скрывать этот факт от украинской власти.