Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье - ее территория, - МИД
В комментарии DT.UA Боднар отметил, что речь идет не только о выдаче паспортов или введении должности правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области".
"Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул заместитель министра.
Напомним, в прошедшие недели между Будапештом и Киевом разразился "паспортный скандал". Причиной стало скрытое видео из венгерского консульства в Берегово, на котором гражданам Украины предоставляли венгерское гражданство и призвали скрывать этот факт от украинской власти.
- Как сообщалось, в МИД заявили, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины.
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