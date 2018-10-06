Украинские водители смогут дольше находиться в Молдове
6 октября, 2018, 14:55
Украина и Молдова подписали протокол к двустороннему межправительственному соглашению о международном автомобильном сообщении, который увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания транспортных средств на территории Молдовы и Украины
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского правительства.
Протокол был подписан во время переговоров премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Молдовы Павла Филипа в рамках саммита ГУАМ в Кишиневе.
"Протокол регулирует вопросы осуществления регулярных международных перевозок и увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания на территории Молдовы экипажам транспортных средств", - говорится в сообщении.
Соглашение дает возможность гражданам Украины и Молдовы находиться на территории страны более 90 дней в течение 180 дней на год. Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами, после чего вступит в силу.
- Как сообщалось, в Молдове допускают отмену должности президент.
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