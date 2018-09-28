В Молдове допускают отмену должности президент

28 сентября, 2018, 14:46

Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него

Об этом Канду заявил журналистам в пятницу, сообщает "Интерфакс".

"Я думаю, что следующий парламент перейдет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - заявил Канду.

По его словам, "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе парламент и правительство".

Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.

"Я подозреваю, что у нас еще будут основания для отстранения. – Ред.). Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их? Нужно будет направить на промульгацию и новый Кодекс телевидения и радио, который содержит и антипропагандистские элементы... вы думаете, что президент Додон утвердит его?" - отметил Канду.