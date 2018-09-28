В Молдове допускают отмену должности президент
Об этом Канду заявил журналистам в пятницу, сообщает "Интерфакс".
"Я думаю, что следующий парламент перейдет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - заявил Канду.
По его словам, "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе парламент и правительство".
Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.
"Я подозреваю, что у нас еще будут основания для отстранения. – Ред.). Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их? Нужно будет направить на промульгацию и новый Кодекс телевидения и радио, который содержит и антипропагандистские элементы... вы думаете, что президент Додон утвердит его?" - отметил Канду.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика