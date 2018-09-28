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В Молдове допускают отмену должности президент

Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него

Об этом Канду заявил журналистам в пятницу, сообщает "Интерфакс".

"Я думаю, что следующий парламент перейдет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - заявил Канду.

По его словам, "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе парламент и правительство".

Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.

"Я подозреваю, что у нас еще будут основания для отстранения. – Ред.). Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим изменения в Конституции в том, что касается европейской интеграции, думаете, что президент Додон утвердит их? Нужно будет направить на промульгацию и новый Кодекс телевидения и радио, который содержит и антипропагандистские элементы... вы думаете, что президент Додон утвердит его?" - отметил Канду.

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