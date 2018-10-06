МИД не будет закрывать консульство РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "UA:Харьков".
Климкин подчеркнул, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".
"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с РФ по содержанию. В нас нет послов, дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью.
Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политзаключенным ", - заявил он.
По словам Климкина, консульская присутствие в России является важной, потому что украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинском, и даже во время войны в РФ постоянно находится почти 3 млн украинском.
Отвечая на вопрос о позиции МИД относительно требования представителей харьковского евромайдана и националистических организаций закрыть консульство РФ в Харькове, министр отметил - если Украина закроет российские консульства, РФ закроет украинские.
По словам министра, это приведет к тому, что украинские дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинцам в РФ.
Глава МИД назвал деятельность дипломатов РФ "преступной", но заверил, что украинские органы власти могут контролировать их деятельность.
"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в старину", - сказал Климкин, уточнив, что речь идет о периоде до 2014 года.
- Как сообщалось, в МИД заявили, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины.
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