МИД не будет закрывать консульство РФ

6 октября, 2018, 08:30

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД не будет закрывать консульство России в украинских городах - если Украина закроет российские консульства, РФ закроет украинские, а это приведет к тому, что дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинцам в РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "UA:Харьков".

Климкин подчеркнул, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".

"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с РФ по содержанию. В нас нет послов, дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью.

Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политзаключенным ", - заявил он.

По словам Климкина, консульская присутствие в России является важной, потому что украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинском, и даже во время войны в РФ постоянно находится почти 3 млн украинском.

Отвечая на вопрос о позиции МИД относительно требования представителей харьковского евромайдана и националистических организаций закрыть консульство РФ в Харькове, министр отметил - если Украина закроет российские консульства, РФ закроет украинские.

По словам министра, это приведет к тому, что украинские дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинцам в ​​РФ.

Глава МИД назвал деятельность дипломатов РФ "преступной", но заверил, что украинские органы власти могут контролировать их деятельность.

"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в старину", - сказал Климкин, уточнив, что речь идет о периоде до 2014 года.