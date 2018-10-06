Климкин: Нужен новый закон о гражданстве

6 октября, 2018, 13:30

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за новый закон о гражданстве и категорически против легализации двойного гражданства с РФ

Об этом он заявил в эфире телеканала "UA:Харьков"

"Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но хочу сразу сказать, что при любых инновационных идеях, которые нужно обсуждать не только в нашем политикуме, а в общественной дискуссии в целом, я категорически против любых идей или мыслей легализации двойного гражданства со страной-агрессором", - сказал министр.

По его убеждению, все случаи получения украинцами российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами.

При этом Климкин отметил, что получить информацию о том, какое количество граждан Украины уже имеют российские паспорта и кто эти люди, МИД Украины от РФ сегодня не может. "К сожалению, мы не можем сегодня получить такую информацию, Россия будет манипулировать этой информацией. Но я очень надеюсь и призываю всех украинцев не ехать в Россию и тем более не пытаться получить гражданство РФ", - подчеркнул министр.

Он считает, что меры России по предоставлению украинцам российского гражданство будут продолжаться и в дальнейшем.

Отвечая на вопрос, как он относится к идее введения уголовной ответственности за второе гражданство для украинцев, Климкин сказал, что к этому вопросу необходимо относиться очень взвешенно. "Я считаю, что нам нужно тщательно над этим подумать и взвешенно к этому отнестись. У нас у многих венгров и румын этнических есть двойное гражданство, и если мы введем уголовную ответственность, то что, они все по определению преступники? Но относительно России и относительно приобретения скрытого российского гражданства как страны-агрессора, то я готов такую инициативу рассматривать. Я считаю, что такая идея должна обсуждаться, и она имеет смысл. Относительно других, то я считаю, что обвинять всех, кто уже получил двойное гражданство, не является лучшей опцией", - подчеркнул министр.