Экзит-полл: в Сейм Латвии проходят 7 партий, пролетают 9

6 октября, 2018, 20:10

6 октября 2018 года граждане Латвии выбирают новый Сейм

Портал Delfi.lv совместно с Латвийским университетом провел собственный опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков (так называемый экзит-пол). Методология опроса разработана совместно с проректором ЛУ, политологом Янисом Икстенсом, сообщается на главной странице ресурса.

За Новую консервативную партию проголосовало 14,5% избирателей, за партию "Для развития/За!" - 14%. Национальное объединение по результатам экзит-пол занимает третью строчку в рейтинге популярности (13% голосов), пророссийское "Согласие" - четвертую с 12,5%. КPV LV получила 12,3% голосов, Союз "зеленых" и крестьян - 9,1%, "Новое Единство" - 8,3%.

Таким образом, в Сейм проходят семь перечисленных выше партий, остальные девять набрали менее 5% голосов.

Сегодня к 16.00 на выборах Сейма проголосовали 604,6 тыс. человек, что составляет 39,06% граждан с правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В этих данных учтены также те, кто проголосовал досрочно в течение трех дней до выборов, то есть 2,18% избирателей.

Явка избирателей на нынешних выборах к 16.00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах 2014 года, когда к этому времени проголосовали 42,29% избирателей.