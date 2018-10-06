Экзит-полл: в Сейм Латвии проходят 7 партий, пролетают 9
Портал Delfi.lv совместно с Латвийским университетом провел собственный опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков (так называемый экзит-пол). Методология опроса разработана совместно с проректором ЛУ, политологом Янисом Икстенсом, сообщается на главной странице ресурса.
За Новую консервативную партию проголосовало 14,5% избирателей, за партию "Для развития/За!" - 14%. Национальное объединение по результатам экзит-пол занимает третью строчку в рейтинге популярности (13% голосов), пророссийское "Согласие" - четвертую с 12,5%. КPV LV получила 12,3% голосов, Союз "зеленых" и крестьян - 9,1%, "Новое Единство" - 8,3%.
Таким образом, в Сейм проходят семь перечисленных выше партий, остальные девять набрали менее 5% голосов.
Сегодня к 16.00 на выборах Сейма проголосовали 604,6 тыс. человек, что составляет 39,06% граждан с правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. В этих данных учтены также те, кто проголосовал досрочно в течение трех дней до выборов, то есть 2,18% избирателей.
Явка избирателей на нынешних выборах к 16.00 с учетом досрочного голосования ниже, чем на предыдущих парламентских выборах 2014 года, когда к этому времени проголосовали 42,29% избирателей.
- Напомним, перед выборами, в Латвии возникло беспокойство относительно того, что новая коалиция не сможет быть сформирована без пророссийского "Согласия". Эта ситуация может стать прецедентом, ведь впервые пророссийское "Согласие" может перейти из оппозиции во власть. На прошлых парламентских выборах в 2014 году "Согласие" уже побеждало, но не вошло в коалицию.
- Теперь "Согласие" решилось на изменения в избирательной стратегии. Начиная с 2014 года, партия существенно скорректировала свою риторику по поводу отношений с Россией. Партия не признала аннексию Крыма и даже разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".
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