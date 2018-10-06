Сегодня Латвия избирает парламент, есть угроза победы пророссийской партии
Об этом сообщает "Европейская правда".
В выборах принимают участие 16 партий и политических объединений. Опросы показывают, что 5-процентный барьер уверенно преодолевают три политические силы.
Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.
На втором месте (9,8%) – партия действующего премьера Союз "зеленых" и крестьян. Третью по величине фракцию может получить партия-новичок KPV LV - "Кому принадлежит государство". Сейчас эту популистскую партию готовы поддержать 9,3% избирателей.
Остальные партии – в зоне риска или имеют мало шансов на прохождение в Сейм.
Такая ситуация создает возможность того, что новая коалиция не сможет быть сформирована без пророссийской "Согласие". Эта ситуация может стать прецедентом, ведь впервые пророссийское "Согласие" может перейти из оппозиции к власти. На прошлых парламентских выборах в 2014 году "Согласие" уже побеждала, но не вошла в коалицию.
Теперь "Согласие" решилась на изменения в избирательной стратегии. Начиная с 2014 года, партия существенно скорректировала свою риторику по поводу отношений с Россией. Партия не признала аннексию Крыма и даже разорвала соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".
Избирательные участки в стране будут работать с 7:00 до 20:00. Отдать свой голос избиратели смогут на любом участке – для этого необходимо показать документ, удостоверяющий личность.
Голосование происходит по открытым спискам. Избиратели могут поддержать своего кандидата, поставив плюсик напротив его фамилии, либо выразить свою антипатию, вычеркнув фамилию кандидата.
- Как сообщалось, зарплата в Латвии подошла к минимальной в странах Западной Европы.
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