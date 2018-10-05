 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США гейзер "выплюнул" мусор, который бросали в него туристы

Десятилетний мусор, который в гейзер бросали туристы, "выплюнуло" сильным потоком воды

В Йеллоустоунском парке проснулся гейзер Ear Spring, который в течение прошлых 60 лет не подавал явных признаков активности. Однако в сентябре он проснулся: туристы наблюдали, как из гейзера забил поток воды высотой девять метров.

Вместе с водой и камнями, вынес на поверхность мусор. Там были случайные находки, например, телефоны, и неслучайные: окурки, обертки и стаканы, металлические банки или монеты, которые намеренно выбрасывали туристы.

Среди мусора была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

5 октября, 2018 пятница

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать