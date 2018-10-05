В США гейзер "выплюнул" мусор, который бросали в него туристы
5 октября, 2018, 16:57
Десятилетний мусор, который в гейзер бросали туристы, "выплюнуло" сильным потоком воды
В Йеллоустоунском парке проснулся гейзер Ear Spring, который в течение прошлых 60 лет не подавал явных признаков активности. Однако в сентябре он проснулся: туристы наблюдали, как из гейзера забил поток воды высотой девять метров.
Вместе с водой и камнями, вынес на поверхность мусор. Там были случайные находки, например, телефоны, и неслучайные: окурки, обертки и стаканы, металлические банки или монеты, которые намеренно выбрасывали туристы.
Среди мусора была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет.
- Напомним, британский спутник RemoveDEBRIS впервые в истории начал сбор космического мусора на околоземной орбите.
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