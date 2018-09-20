 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Спутник впервые поймал космический мусор гарпуном и сеткой

Британский спутник RemoveDEBRIS впервые в истории начал сбор космического мусора на околоземной орбите

Об этом пишет The Verge.

Испытания начались, когда компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставил космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

16 сентября с помощью гарпуна он впервые поймал металлический осколок, выпущенный для имитации космического мусора. После того, как осколок попал в сеть, он был стянут с помощью шести электромоторов, установленных на космической сетке.

"Мы абсолютно рады результатам испытаний этой технологии. Идея может показаться простой, но из-за сложности использования сети в космосе для захвата осколка нужны были годы планирования и работы инженеров при координации Космического центра Суррея с Airbus, и нашими партнерами", - какже глава космического центра Суррея Гільєльмо Альеті.

В дальнейшем ученые планируют тестировать систему навигации RemoveDEBRIS с использованием лидара, видеокамеры для анализа окружающего космоса и поиска мусора, а также паруса, который требуется для буксировки захваченных кусков космического мусора в атмосферу Земли.

Напомним, на сегодняшний день на орбите Земли находятся более 175 млн объектов космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. км / ч. Из них 18 тыс. объектов - рукотворные, другие имеют космическое происхождение. Их общая масса - около 7,2 тыс. тонн.

О местоположении большинства объектов ученым ничего неизвестно. При этом космический мусор - реальная угроза: при соприкосновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

20 сентября, 2018 четверг

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать