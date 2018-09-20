Спутник впервые поймал космический мусор гарпуном и сеткой

20 сентября, 2018, 10:47

Британский спутник RemoveDEBRIS впервые в истории начал сбор космического мусора на околоземной орбите

Об этом пишет The Verge.

Испытания начались, когда компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставил космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ — The TeCake (@TheTeCake) 2 апреля 2018 г.

16 сентября с помощью гарпуна он впервые поймал металлический осколок, выпущенный для имитации космического мусора. После того, как осколок попал в сеть, он был стянут с помощью шести электромоторов, установленных на космической сетке.

"Мы абсолютно рады результатам испытаний этой технологии. Идея может показаться простой, но из-за сложности использования сети в космосе для захвата осколка нужны были годы планирования и работы инженеров при координации Космического центра Суррея с Airbus, и нашими партнерами", - какже глава космического центра Суррея Гільєльмо Альеті.

В дальнейшем ученые планируют тестировать систему навигации RemoveDEBRIS с использованием лидара, видеокамеры для анализа окружающего космоса и поиска мусора, а также паруса, который требуется для буксировки захваченных кусков космического мусора в атмосферу Земли.

Напомним, на сегодняшний день на орбите Земли находятся более 175 млн объектов космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. км / ч. Из них 18 тыс. объектов - рукотворные, другие имеют космическое происхождение. Их общая масса - около 7,2 тыс. тонн.

О местоположении большинства объектов ученым ничего неизвестно. При этом космический мусор - реальная угроза: при соприкосновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.