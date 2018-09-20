Спутник впервые поймал космический мусор гарпуном и сеткой
Об этом пишет The Verge.
Испытания начались, когда компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставил космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.
SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ— The TeCake (@TheTeCake) 2 апреля 2018 г.
16 сентября с помощью гарпуна он впервые поймал металлический осколок, выпущенный для имитации космического мусора. После того, как осколок попал в сеть, он был стянут с помощью шести электромоторов, установленных на космической сетке.
"Мы абсолютно рады результатам испытаний этой технологии. Идея может показаться простой, но из-за сложности использования сети в космосе для захвата осколка нужны были годы планирования и работы инженеров при координации Космического центра Суррея с Airbus, и нашими партнерами", - какже глава космического центра Суррея Гільєльмо Альеті.
В дальнейшем ученые планируют тестировать систему навигации RemoveDEBRIS с использованием лидара, видеокамеры для анализа окружающего космоса и поиска мусора, а также паруса, который требуется для буксировки захваченных кусков космического мусора в атмосферу Земли.
Напомним, на сегодняшний день на орбите Земли находятся более 175 млн объектов космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. км / ч. Из них 18 тыс. объектов - рукотворные, другие имеют космическое происхождение. Их общая масса - около 7,2 тыс. тонн.
О местоположении большинства объектов ученым ничего неизвестно. При этом космический мусор - реальная угроза: при соприкосновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.
- Необычный уклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, которая вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-