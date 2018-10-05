В этом году два-три раза сорвалось освобождение украинских заложников, - Геращенко
5 октября, 2018, 18:08
В 2018 году два или даже три раза сорвалось освобождение украинских военных с оккупированных территорий
Об этом на пресс-конференции заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, информирует УНИАН.
"У нас в этом году реально 2-3 раза сорвалось освобождение ребят, которых мы пытались вытащить из оккупированных территорий", - рассказала она.
По ее словам, один раз один человек рассказал абсолютно непроверенную информацию, когда речь шла об одной схеме обмена.
"Просто сорвал нам. И мы не смогли вытащить нескольких наших военных с оккупированных территорий", - добавила Геращенко.
- 5 октября российские оккупанты на Донбассе не пустили координатора ОБСЕ Тони Фриша к заключенным с предоставленного украинской стороной списка.
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