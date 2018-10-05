В этом году два-три раза сорвалось освобождение украинских заложников, - Геращенко

5 октября, 2018, 18:08

В 2018 году два или даже три раза сорвалось освобождение украинских военных с оккупированных территорий

Об этом на пресс-конференции заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, информирует УНИАН.

"У нас в этом году реально 2-3 раза сорвалось освобождение ребят, которых мы пытались вытащить из оккупированных территорий", - рассказала она.

По ее словам, один раз один человек рассказал абсолютно непроверенную информацию, когда речь шла об одной схеме обмена.

"Просто сорвал нам. И мы не смогли вытащить нескольких наших военных с оккупированных территорий", - добавила Геращенко.