Оккупанты не пустили ОБСЕ к удерживаемым в заложниках украинцам
Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.
"Провела рабочую встречу с координатором ОБСЕ Тони Фришем. Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", - говорится в сообщении.
Одновременно администрация террористических "ЛНР" и "ДНР" попросила Тони Фриша посетить заключенных, которых удерживают в Украине, передав ему список этих лиц. Омбудсмен отметила, что ее офис проверит местонахождение каждого человека из этого списка.
"Обсудили вопросы обмена осужденных, содержащихся в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые были заключены до начала вооруженного конфликта со стороны России. Мой Офис ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, которые желают отбывать наказание на территории, подконтрольной Украине. У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс", - добавила Денисова.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-