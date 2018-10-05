Оккупанты не пустили ОБСЕ к удерживаемым в заложниках украинцам

5 октября, 2018, 10:24

Российские оккупанты на Донбассе не пустили координатора ОБСЕ Тони Фриша к заключенным из предоставленного украинской стороной списка

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

"Провела рабочую встречу с координатором ОБСЕ Тони Фришем. Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", - говорится в сообщении.

Одновременно администрация террористических "ЛНР" и "ДНР" попросила Тони Фриша посетить заключенных, которых удерживают в Украине, передав ему список этих лиц. Омбудсмен отметила, что ее офис проверит местонахождение каждого человека из этого списка.

"Обсудили вопросы обмена осужденных, содержащихся в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые были заключены до начала вооруженного конфликта со стороны России. Мой Офис ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, которые желают отбывать наказание на территории, подконтрольной Украине. У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс", - добавила Денисова.