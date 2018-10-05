У актера Стивена Сигала спросили об обвинениях в изнасиловании. Он сбежал с интервью

5 октября, 2018, 15:54

Американский актер Стивен Сигал сбежал с интервью телеканалу ВВС после неудобного вопроса об изнасиловании

Видео появилось на YouTube.

Интервью проводили в эфире программы Newsnight Четверг. Ведущая Кристи Ворк спросила у Стивена Сигала, который в 2016 году получил гражданство РФ, о сексуальных домогательствах и изнасилованиях, в которых его обвиняют.

"Вы проводите много времени в России и США, снимаете фильмы и тому подобное. Есть кое-что, что, видимо, повлияло на вашу жизнь в Америке. Я про обвинения в домогательствах и изнасиловании. Хочу поинтересоваться, как вы справляетесь со всем этим?" - спросила журналистка.

Сигал не стал отвечать на вопрос, а просто вынул из уха наушник и ушел.