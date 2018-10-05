Супермодель Эмили Ратаковски арестовали во время протеста в Вашингтоне
Об этом она написала в Instagram.
Вместе с другими женщинами Ратаковски вышла выступить против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано. Несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. На плакате Эмили было написано "Уважайте наше существование или ждите нашего сопротивления".
"Сегодня меня арестовали во время акции против назначения Бретта Кавано, человека, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, в Верховный суд. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, не могут занимать руководящие должности. Назначение Кавано на пост судьи верховного суда Соединенных Штатов будет означать, что женщины в этой стране ничего не значат", - написала Ратаковски.
Во время протеста задержали и голливудскую актрису Эми Шумер. Обе сообщили об аресте в Instagram.
Шумер выложила в фотоблоги ряд фото, сделанных во время протеста. Звезд отпустили, но заплатили ли они штраф - неизвестно.
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Напомним, 25-летний мужчина дал пощечину французской студентке на улице в Париже и получил за это срок - полгода тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора.
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