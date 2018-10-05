Супермодель Эмили Ратаковски арестовали во время протеста в Вашингтоне

5 октября, 2018, 15:43

Супермодель Эмили Ратаковски принимала участие в акции против харассмента в Вашингтоне. Во время протеста ее арестовали

Об этом она написала в Instagram.

Вместе с другими женщинами Ратаковски вышла выступить против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано. Несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. На плакате Эмили было написано "Уважайте наше существование или ждите нашего сопротивления".

"Сегодня меня арестовали во время акции против назначения Бретта Кавано, человека, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии, в Верховный суд. Мужчины, которые причиняют боль женщинам, не могут занимать руководящие должности. Назначение Кавано на пост судьи верховного суда Соединенных Штатов будет означать, что женщины в этой стране ничего не значат", - написала Ратаковски.

Во время протеста задержали и голливудскую актрису Эми Шумер. Обе сообщили об аресте в Instagram.

Шумер выложила в фотоблоги ряд фото, сделанных во время протеста. Звезд отпустили, но заплатили ли они штраф - неизвестно.