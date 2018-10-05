Дал пощечину - за решетку: во Франции наказали мужчину, который ударил женщину
Об этом пишет ВВС.
Студентка Мари Лягерр рассказала, что мужчина пристал к ней на улице. Она попросила не трогать ее и ушла. Он же догнал и ударил ее по лицу.
Мари рассказала о происшествии на своей странице в Facebook и добавила запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала нападение.
Студентка инженерного факультета обвинила мужчину в неприличных словах в свой адрес и звуках с сексуальным подтекстом.
Парижский суд приговорил обидчика к штрафу в 2 тыс. евро и запретил ему в будущем приближаться к Мари Лягерр. Также в суде назначили наказание - 6 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения.
Фираза М. признали виновным в насилии с использованием или угрозой использования оружия, но не в сексуальных домогательствах, потому что для этого не было оснований.
- Напомним, суд Египта приговорил египтянку Амаль Фате к 2 годам тюремного заключения за видео с сексуальными домогательствами по отношению к ней, которое она сняла в государственном банке и опубликовала в Facebook как доказательство.
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