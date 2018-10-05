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Дал пощечину - за решетку: во Франции наказали мужчину, который ударил женщину

25-летний мужчина дал пощечину французской студентке на улице в Париже и получил за это срок - полгода тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора

Об этом пишет ВВС.

Студентка Мари Лягерр рассказала, что мужчина пристал к ней на улице. Она попросила не трогать ее и ушла. Он же догнал и ударил ее по лицу.

Мари рассказала о происшествии на своей странице в Facebook и добавила запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала нападение.

Студентка инженерного факультета обвинила мужчину в неприличных словах в свой адрес и звуках с сексуальным подтекстом.

Парижский суд приговорил обидчика к штрафу в 2 тыс. евро и запретил ему в будущем приближаться к Мари Лягерр. Также в суде назначили наказание - 6 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения.

Фираза М. признали виновным в насилии с использованием или угрозой использования оружия, но не в сексуальных домогательствах, потому что для этого не было оснований.

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